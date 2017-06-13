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Культура

Даже самый чёрствый зритель проникнется спектаклем «Усвятские шлемоносцы», уверен исполнитель одной из ролей

Даже самый чёрствый зритель проникнется спектаклем «Усвятские шлемоносцы, премьера которого состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 21 июня. Об этом заявил исполнитель роли Касьяна актёр Алексей Пучков на пресс-конференции 14 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Пучкова, сейчас многие театры забывают, что самое трогательное - это человеческие отношения, и «никакие убийства, никакой экшн и стрелялки этого не заменят».

Говоря о своём персонаже, он отметил, что Касьян оказался ему  близок. «Все его  предки из крестьян, а я сам рос в деревне. Эта простота деревенской жизнь мне близка», - сказал актёр и добавил, что черты своего героя пытается искать в чертах своего отца и деда.  «Материал очень трогает меня», - подчеркнул он.

Актриса Ангелина Аладова, играющая жену Касьяна Натаху, отметила «огромную женскую судьбу» своей героини: она растит двух детей и находится на восьмом месяце беременности, когда единственный кормилец уходит.  Её персонаж намного старше и мудрее самой актрисы, которой всего 22 года.  «Нужно наращивать опыт», - сказала Ангелина Аладова.

Добавим, что в анонсе спектакля сказано: «Небольшая по объему, но емкая по содержанию повесть Евгения Носова «Усвятские шлемоносцы» — настоящий памятник русскому крестьянству, ставшему той народной армией, которая остановила врага и победила в страшной войне. Она связана с традициями былинного эпоса и русской воинской повести. От «Слова о полку Игореве» до «Войны и мира» русская литература пронесла через века священный образ Родины и думы о ее судьбе.

Этот спектакль не о войне. Он о том, как весть о войне пришла в старинное русское село, и как люди мучительно привыкали к мысли, что нужно оставить свои пашни, сенокос, поле, своих близких, брать в руки оружие и идти на защиту родной земли.

 Спектакль прослеживает психологическое перевоплощение миролюбивого человека, которому само слово «война» надо еще осознать, привыкнуть к нему, как к нoшению шлема.

Это поэтический сказ о достоинстве русского человека, вынужденного стать солдатом, шлемоносцем. Никаких особых событий на сцене вроде и не происходит — только сборы и уход на фронт, прощание с родными, но пробуждается самосознание, открывается генетическая память глубинных истоков, которые сплачивают нацию, без которых мы ничто». 

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