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25 июня псковские либерал-демократы намерены утвердить список кандидатов в депутаты гордумы

На конференции 25 июня псковские либерал-демократы намерены определиться со списком кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу. Об этом Псковскому агентству информации сообщил координатор псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

Сейчас ЛДПР в городской Думе представляет Сергей Барабанов, прошедший в нынешний созыв по партийным спискам. На сайте гордумы он значится как беспартийный.

Напомним, 14 июня, на 85-й сессии, депутаты Псковской городской Думы назначили дату проведения очередных муниципальных выборов. В соответствии с объявленным решением, выборы в городской парламент шестого созыва пройдут 10 сентября.

В настоящее время в Пскове действует новая система выборов депутатов Псковской городской Думы. Общее число народных избранников остается прежним - их будет 25. Согласно пропорционально-мажоритарной системе, 15 депутатов жители областного центра изберут по одномандатным округам, а 10 -  по результатам голосования за списки партий в рамках единого общегородского округа.

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