Соревнования среди добровольных пожарных Северо-Запада пройдут в Пскове

16:56, 14 июня 2017, ПАИ

15 июня на стадионе «Машиностроитель» в Пскове пройдут VII региональные соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны (ДПО) на Кубок Северо-Западного регионального центра МЧС России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Соревнования проводятся в целях пропаганды создания подразделений добровольной пожарной охраны, совершенствования профессионального мастерства, выработки психологических и физических качеств, необходимых для работ в экстремальных условиях личного состава ДПО; популяризации профессии пожарного и спасателя и дальнейшего развития пожарно-прикладного спорта в Российской Федерации; пропаганды здорового образа жизни среди граждан Российской Федерации; физического воспитания молодежи; определения лучшего подразделения ДПО в Северо-Западном федеральном округе; обобщения опыта лучших подразделений ДПО и его распространения среди других подразделений.

Соревнования проводятся в три этапа: боевое развертывание, пожарная эстафета и юмористическая эстафета.

Команде, занявшей первое место, будет присвоено звание «Лучшая добровольная пожарная команда Северо-Западного регионального округа».