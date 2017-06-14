Убийцей псковского пенсионера оказался житель Казани

16:16, 14 июня 2017, ПАИ

К убийству псковского пенсионера 13 июня оказался причастен 34-летний ранее судимый житель Казани, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Будучи заподозренным в краже имущества из квартиры потерпевшего на улице Максима Горького в Пскове, он ударил 67-летнего псковича ножом в шею. От полученного ранения пенсионер скончался на месте преступления.

Произведено процессуальное задержание подозреваемого. Из его квартиры изъята часть имущества, похищенного у потерпевшего, а также орудие убийства в подвале дома, где произошло преступление. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.