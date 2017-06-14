Александр Котов поднялся на 17 позиций в медиарейтинге спикеров региональных парламентов

16:42, 14 июня 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял 11 место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за май, поднявшись на 17 позиций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», которая подготовила рейтинг.

Лидерами майского медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва) и Владимир Константинов (Республика Крым). Замыкают список Александр Маслов (Чукотский автономный округ), Василий Потрясаев (Белгородская область) и Юрий Минаков (Марий Эл).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41 тыс. 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При расчете медиаиндекса (показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны) учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.