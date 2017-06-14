20 тысяч штрафа заплатит за просроченное пиво стругокрасненский предприниматель

16:29, 14 июня 2017, ПАИ

Просроченное пиво выявлено в одном из частных магазинов в Стругокрасненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Во время проверки в магазине индивидуального предпринимателя были обнаружены семь бутылок пива разного объёма и наименования, срок годности у которого истёк. Прокуратура района направила материал проверки в адрес Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Предприниматель привлечён к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.