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Общество

Условный срок получил житель Стругокрасненского района за нарушение административных ограничений

26-летний житель Стругокрасненского района получил 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев за нарушение установленных судом административных ограничений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Молодой человек, освобожденный из мест лишения свободы, которому суд запретил пребывание вне дома в период с 23:00 до 6:00 и выезд за пределы избранного места жительства без разрешения органов внутренних дел, неоднократно нарушал установленные административные ограничения, а также совершал правонарушения.

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