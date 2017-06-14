Условный срок получил житель Стругокрасненского района за нарушение административных ограничений
26-летний житель Стругокрасненского района получил 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев за нарушение установленных судом административных ограничений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.
Молодой человек, освобожденный из мест лишения свободы, которому суд запретил пребывание вне дома в период с 23:00 до 6:00 и выезд за пределы избранного места жительства без разрешения органов внутренних дел, неоднократно нарушал установленные административные ограничения, а также совершал правонарушения.