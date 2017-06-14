«Псковэнерго» обращает внимание на опасность рыбалки у ЛЭП

16:32, 14 июня 2017, ПАИ

15 июня заканчивается весенне-летний нерестовый запрет на рыбалку на всех водных объектах Псковской области, включая Псковское, Теплое и Чудское озера. Однако остаётся опасность, связанная с рыбной ловлей в охранных зонах воздушных линий электропередачи, сообщили Псковскому агентству информации в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

Выезжая на природу, люди часто выбирают места для рыбалки вблизи действующих линий электропередачи по невнимательности или пренебрегая опасностью. Смертельная угроза поражения электрическим током возникает не только при обстоятельствах, когда рыбак закидывает удочку и касается ею провода ЛЭП.

Находясь под ЛЭП и держа на плече удочку, длина которой от 4 до 7 метров, человек может оказаться под напряжением и получить смертельный удар даже без контакта с токоведущими частями электроустановки. Благодаря высокой разности потенциалов, электрический ток может «пробить» воздушный промежуток длиной от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. А при повышенной влажности воздуха опасное расстояние до поводов ЛЭП в зависимости от напряжения становится ещё больше и может достигать десятка метров. Поэтому при переходах под ЛЭП необходимо сложить удилище и опустить его вниз параллельно земле во избежание приближения на недопустимо близкое расстояние.

«Псковэнерго» напоминает, что воздушные ЛЭП, в зависимости от класса напряжения, имеют охранные зоны от 2 до 20 метров, в пределах которых запрещены работы и проведение всякого рода мероприятий, включая рыбную ловлю.

Современные удилища изготавливаются из токопроводящих материалов, повышенную опасность при рыбалке создают также мокрая леска с оснасткой.

«Если вы купили удочку ребенку, то обязательно расскажите ему о правилах поведения под линиями электропередачи. Выполнение элементарных правил поможет сохранить ему жизнь и здоровье», - отметили в пресс-службе компании.

Также «Псковэнерго» обращает внимание, что рыбалка в грозу недопустима - вода является отличным проводником электрического тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 м. Вероятность попадания молнии в лодку на воде очень велика. Удочка, как любой высокий одиноко стоящий предмет, притягивает электрический заряд молнии. Поэтому при приближении грозы необходимо немедленно покинуть водоем и как можно дальше удалиться от береговой линии. Не следует подходить к оборванным проводам ближе, чем на 8 метров. Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.