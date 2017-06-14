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В Печорах перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве приятеля

Псковский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве приятеля.

По версии следствия, в ночь на 1 апреля за выпивкой между обвиняемым и его гостем в Печорах произошла ссора. Ударив своего оппонента не менее трех раз руками по лицу, преступник схватил нож и нанес приятелю множественные удары в область лица, уха и шеи. В результате массивной кровопотери, обусловленной повреждением сонной артерии, потерпевший скончался на месте.

Изучение личности данного лица показало, что он дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против личности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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