В Печорах перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве приятеля

16:46, 14 июня 2017, ПАИ

Псковский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве приятеля.

По версии следствия, в ночь на 1 апреля за выпивкой между обвиняемым и его гостем в Печорах произошла ссора. Ударив своего оппонента не менее трех раз руками по лицу, преступник схватил нож и нанес приятелю множественные удары в область лица, уха и шеи. В результате массивной кровопотери, обусловленной повреждением сонной артерии, потерпевший скончался на месте.

Изучение личности данного лица показало, что он дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против личности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.