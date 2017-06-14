Городские власти приняли участие в заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»

17:06, 14 июня 2017, ПАИ

14 июня в Пскове состоялось заседание правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

От Пскова в нём принял участие и. п. главы города Сергей Гаврилов. На заседании также присутствовали председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков, главы районов и другие приглашенные лица.

В ходе заседания главы районов и муниципальных образований обсудили проведение регионального конкурса «Лучшее поселение Псковской области» в 2017 году, а также передачу полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам от органов местного самоуправления администрации Псковской области.

Члены Ассоциации рассмотрели и другие вопросы. На повестке дня стояло обсуждение контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления. Не остались без внимания проблемные вопросы по обслуживанию, диагностированию коллективных газовых установок и наружных газовых сетей.

Перед участниками Совета выступил и председатель Псковского облизбиркома Николай Цветков. Он рассказал о выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в Единый день голосования, 10 сентября.