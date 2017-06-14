0
17:10
Депутатская жара
16:44
КПРФ уже определилась со списком кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
22:27
Псковский политкалендарь: Май 2017 года
16:33
Отчётная диалектика
15:43
Андрей Турчак вошёл в топ-3 медиарейтинга губернаторов
13:08
Владимир Шураев: Мы не собираемся подыгрывать
16:12
Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов
Еще новости
Политика

Городские власти приняли участие в заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»

14 июня в Пскове состоялось заседание правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

От Пскова в нём принял участие и. п. главы города Сергей Гаврилов. На заседании также присутствовали председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков, главы районов и другие приглашенные лица.

В ходе заседания главы районов и муниципальных образований обсудили проведение регионального конкурса «Лучшее поселение Псковской области» в 2017 году, а также передачу полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам от органов местного самоуправления администрации Псковской области.

Члены Ассоциации рассмотрели и другие вопросы. На повестке дня стояло обсуждение контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления. Не остались без внимания проблемные вопросы по обслуживанию, диагностированию коллективных газовых установок и наружных газовых сетей.

Перед участниками Совета выступил и председатель Псковского облизбиркома Николай Цветков. Он рассказал о выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в Единый день голосования, 10 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутатская жара
14 июня 2017
Депутатская жара
КПРФ уже определилась со списком кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
14 июня 2017
КПРФ уже определилась со списком кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
Андрей Турчак вошёл в топ-3 медиарейтинга губернаторов
08 июня 2017
Андрей Турчак вошёл в топ-3 медиарейтинга губернаторов 9
Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов
06 июня 2017
Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов 4
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО) 2
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
06 июня 2017
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО) 2
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
06 июня 2017
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан

Идет загрузка...