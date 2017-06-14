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Экономика

Зараженные фиалки из Нидерландов уничтожены на границе в Псковской области

В МАПП Бурачки Себежского района уничтожены узамбарские фиалки в горшках, выращенные в Нидерландах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. 

В партии растений был обнаружен карантинный объект – западный (калифорнийский) трипс. Данный вредитель способен питаться на 244 видах растений из 62 семейств и в равной степени опасен как для овощных культур, так и для декоративных растений. Особую опасность представляет тем, что является активным переносчиком вирусов — возбудителей опасных болезней растений. Высокая вредоносность западного цветочного трипса обуславливается высокой скоростью роста популяции, скрытным образом жизни и высоким уровнем устойчивости к применяемым пестицидам.

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