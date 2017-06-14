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Экономика

Ввоз из Латвии 2 тонн зелёного кофе запрещён в Себежском районе

13 июня в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки Себежского района запрещен ввоз из Латвии партии зелёного кофе в зернах весом около 2 тонн, выращенного в Бразилии, Танзании и Вьетнаме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. 

Причиной запрета стало нарушение целостности груза. Так, на партию был предоставлен фитосанитарный сертификат, выданный уполномоченным органом Италии, а отгрузка произведена в Латвии.

Представитель владельца груза привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ). Запрещенная к ввозу партия возвращена на сопредельную территорию.

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