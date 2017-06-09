С 14 по 27 июня в магазинах торговой сети «Бизон» проходит акция

17:13, 14 июня 2017, ПАИ

С 14 по 27 июня в магазинах торговой сети «Бизон» проходит акция. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковмясопрома».

По акции можно приобрести продукцию по ГОСТу: колбаса «Таллинская» — 399 рублей килограмм, колбасы «Докторская», «Русская», «Молочная» — 229 рублей килограмм, сардельки «Свиные» — 249 рублей килограмм. Из деликатесов: лопатка варено-копченая - 279 рублей за килограмм, рулет из свинины — 279 рублей за килограмм, филе грудки сыровяленное — 349 рублей за килограмм, сосиски «Венские» — 289 рублей килограмм, ветчина из свиного окорока «Диета» - 257 рублей килограмм, колбаса «Свиная полукопченая» — 279 рублей килограмм.

Для пикника по акции можно приобрести шашлык из свинины в майонезе - 249 рублей за килограмм, шашлык из куриной грудки — 219 рублей за килограмм, колбаски для жарки «Деревенские» - 179 рублей килограмм, колбаски для жарки «Домашние» - 259 рублей килограмм; полуфабрикаты: бифштекс — 20 рублей за 100 грамм, котлеты куриные — 179 рублей килограмм, из свиного окорока — 179 рублей килограмм.