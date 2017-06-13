Образовательная программа «Дело мастера боится» пройдёт в Псковском музее

17:57, 14 июня 2017, ПАИ

17 июня в 11:15 в Псковском музее-заповеднике состоится культурно-образовательная программа для родителей с детьми «Дело мастера боится» из цикла «Музейная суббота». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На занятии дети узнают, какими рукодельницами и мастерами были прабабушки и прадедушки.

Для взрослых билет стоит 100 рублей, для школьников - 60 рублей, для дошкольников - 40 рублей. Дополнительная информация по телефону 8 906 223 92 43; pskovmuseum@mail.ru. Предварительная запись обязательна.