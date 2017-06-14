О роли животных в войне и истории зонтика узнают псковские школьники

17:24, 14 июня 2017, ПАИ

15 июня в 11:00 Псковская областная библиотека приглашает школьников на мероприятия из цикла «Летнее чтение. Сезон 5». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, в этот день состоится экологический урок «Заповедные острова. Сохраняя будущее», посвященный 100-летию заповедной системы России. Ребята узнают о роли заповедных территорий в сохранении биологического разнообразия, природного и культурного наследия, об истории, возможностях и живых символах особо охраняемых природных территорий. В программе: экологические игры, физкультминутка.

Также пройдет урок истории «Роль животных в Великой Отечественной войне». Беседа будет посвящена собакам, кошкам, голубям, лошадям и другим животным, которые помогали людям на войне. Закончится она мастер-классом: дети научатся делать бумажного голубя мира в технике оригами.

Кроме того, школьников приглашают на познавательную программу «Довмонт Псковский – герой русской истории».

В Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина в это же время запланирована интерактивная познавательная беседа «Биография вещей. Зонтик». Школьники узнают историю зонтика, который в древности считался символом власти и предназначался для защиты от солнца, а не от дождя. Детям покажут необычные современные зонты, расскажут о правилах пользования этим предметом. Книжная выставка будет посвящена произведениям, главные герои которых пользуются зонтиками.

Кроме того, в библиотеке продолжает работу выставка рисунков участников областного конкурса «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». Напомним, что конкурс был посвящен 95-летию Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и 200-летию первого посещения поэтом Михайловского.

В культурно-досуговом центре посёлка Тямша состоится познавательно-игровая программа «Цветами улыбается земля». Ребята услышат легенды о цветах, обзор виртуальной выставки книг, примут участие в викторинах и конкурсах, посвящённых цветам, будут отгадывать загадки. Встреча пройдет в рамках проекта «Книготур».

Вход на все мероприятия свободный.