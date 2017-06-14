0
19:39
В Псков прибудут специалисты для доработки проектной документации перинатального центра
18:00
Поступили первые заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
16:02
Александр Кузнецов: Строительство Северного обхода Пскова ведётся по графику
15:12
Строительство нового корпуса школы №6 в Великих Луках идёт по графику
12:06
План установки детских площадок в Пскове утвердили депутаты
10:21
Даёшь «уравниловку»!
21:49
Половина пляжей Псковской области не прошли проверку
Еще новости
Общество

Поступили первые заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»

Поступили первые заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Заявку прислал пскович Александр Сидоренко. На конкурс он собирается приехать на автомобиле KIA pro_cee'd. Стаж вождения Александра - 18 лет.

Также изъявил желание участвовать в «ПАР-ПРОФИ» Михаил Павлов. На конкурс он собирается приехать на автомобиле Subaru Forester. Стаж вождения Михаила составляет 13 лет.

 

Конкурс состоится 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19) в рамках большого регионального автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ». Заявки будут приниматься до 18:00 7 июля. С 10 июля по 12:00 18 июля на сайте ПАИ будет идти голосование, победители которого и станут участниками соревнования.

Традиционно предложение участвовать в конкурсе парковки получат не только обычные автовладельцы, но также псковские службы такси и корпоративные команды: представители местных компаний, служб и ведомств.

Фестиваль «ПАРК-ПРОФИ» объединит на одной площадке все самое интересное, яркое и необычное, что так или иначе связано с автомиром. При поддержке спонсоров планируется провести конкурсы «Автозвук», «Автотюнинг» и «Аэрография». К участию в фестивале будут приглашены все без исключения автосалоны Пскова. На его площадке предполагается развернуть ярмарка подержанных авто, а также организовать выставки ретро-автомобилей, военной автотехники, необычных самодельных транспортных средств и «боевых» раллийных автомобилей.

Дети, которых приведут с собой на фестиваль родители, смогут покататься на  веломобилях и гироскутерах, предоставленных партнерами «ПАРК-ПРОФИ», поучаствовать в «гонках» радиоуправляемых машинок и посмотреть научное шоу, в котором будут объяснены принципы работы автомобиля.

В течение всего вечера гостей «ПАРК-ПРОФИ» будет развлекать профессиональная шоу-программа. 

Заявку можно отправить, заполнив специальную форму.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017»
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псков прибудут специалисты для доработки проектной документации перинатального центра
14 июня 2017
В Псков прибудут специалисты для доработки проектной документации перинатального центра
Поступили первые заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июня 2017
Поступили первые заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Александр Кузнецов: Строительство Северного обхода Пскова ведётся по графику
14 июня 2017
Александр Кузнецов: Строительство Северного обхода Пскова ведётся по графику
Строительство нового корпуса школы №6 в Великих Луках идёт по графику
14 июня 2017
Строительство нового корпуса школы №6 в Великих Луках идёт по графику
План установки детских площадок в Пскове утвердили депутаты
14 июня 2017
План установки детских площадок в Пскове утвердили депутаты 1
Даёшь «уравниловку»!
14 июня 2017
Даёшь «уравниловку»! 2
Половина пляжей Псковской области не прошли проверку
13 июня 2017
Половина пляжей Псковской области не прошли проверку
В Пскове открылась дополнительная касса по продаже автобусных билетов
13 июня 2017
В Пскове открылась дополнительная касса по продаже автобусных билетов

Идет загрузка...