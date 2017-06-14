Состоялись публичные слушания по исполнению бюджета Псковской области в 2016 году

18:15, 14 июня 2017, ПАИ

Публичные слушания по проекту закона области «Отчет об исполнении консолидированного и областного бюджета за 2016 год» состоялись в Пскове 14 июня. В них приняли участие руководители органов исполнительной власти региона, депутаты Псковского областного Собрания, представители политических партий и общественных организаций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

От имени администрации Псковской области участников встречи поприветствовала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она отметила, что проект закона опубликован на официальном портале органов государственной власти Псковской области и с ним может ознакомиться любой желающий.

«Публичные слушания являются продолжением разговора об основных задачах работы органов исполнительной власти региона в 2016 году и стратегических планах на 2017 год, который был начат губернатором Псковской области Андреем Турчаком в ходе ежегодного доклада на сессии Псковского областного Собрания», — сказала Вера Емельянова.

С документом присутствующих познакомила заместитель губернатора — начальник Государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова. Она сообщила, что доходы областного бюджета за 2016 год исполнены в сумме 25,8 млрд рублей, консолидированного бюджета — в сумме 30,2 млрд рублей. Расходы областного и консолидированного бюджета составили 27,3 млрд рублей и 31,7 млрд рублей соответственно. Доходы консолидированного бюджета выросли по сравнению с предыдущим периодом на 3,4 млрд рублей.

В структуре расходов в прошедшем году приоритетными по-прежнему остались сферы образования (7,5 млрд), здравоохранения (4,7 млрд) и социальной защиты (5,3 млрд).

«Основные расходы в сфере здравоохранения — это перечисления в ФОМС, лекарственное обеспечение, онкологический центр. В сфере образования значительное финансирование пошло на строительство школ в Пскове и Великих Луках. Основные расходы в социальной сфере связаны с работой 34 социальных законов, принятых в регионе, обеспечением жильем ветеранов Великой Отечественной войны и реализацией проекта «Социальный городок», — пояснила Татьяна Баринова.

Кроме того, финансово емкими, по её словам, были расходы на дорожное хозяйство (4,5 млрд рублей), сельское хозяйство и рыболовство (2,3 млрд рублей).

По окончании доклада состоялось обсуждение законопроекта. Каждому участнику встречи было предоставлено право на три вопроса и выступление. В ходе встречи были озвучены вопросы по дорожному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству спортивных площадок для воркаута и другие. Все замечания и предложения были внесены в протокол публичных слушаний, который будет направлен в Псковское областное Собрание депутатов.