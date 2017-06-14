Возбуждено уголовное дело в отношении опочанина, порезавшего плохо говорившего о нём собутыльника

18:19, 14 июня 2017, ПАИ

Опочецкий межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью проживавшему с ним мужчине (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК по региону, по версии следствия, мужчины проживали вместе и проводили вечер 9 мая, распивая алкогольные напитки по случаю праздника. Когда подозреваемому показалось, что потерпевший плохо про него говорит, он схватил нож и ударил его в шею, повредив сонную артерию.

Потерпевшего удалось спасти в результате своевременного оказания медицинской помощи, которую вызвал предполагаемый злоумышленник.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.