Сергей Перников провел совещание по вопросу льготного кредитования фермеров в «Россельхозбанке»

18:28, 14 июня 2017, ПАИ

Вице-губернатор Псковской области Сергей Перников, который курирует в том числе аграрную отрасль, сегодня, 14 июня, провел совещание по вопросам подачи и рассмотрения заявок крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) на получение льготного кредитование в ОАО «Россельхозбанк».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, в ходе встречи руководитель банка Александр Тихомиров рассказал, что у кредитного учреждения есть ряд требований к заемщикам, в том числе наличие имущества под залог, достаточный уровень официального дохода, минимальный срок получения прибыли от фермерской деятельности. При этом он заверил, что банк заинтересован в каждом клиенте и что сотрудники внимательно относятся ко всем заявкам.

На это один из фермеров посетовал, что уже долгое время ему не одобряют кредит в связи с отсутствием залогового имущества и достаточного уровня дохода. В свою очередь Сергей Перников поручил Фонду гарантий и развития предпринимательства рассмотреть ситуацию и оценить объективность претензий банка.

«Главная задача — привлечь к кредитованию как можно больше фермеров, чтобы они могли развивать материально-техническую базу и производство», — подчеркнул вице-губернатор.

В свою очередь член ассоциации «Псковский фермер» Александр Нестеров рассказал о поступающих от фермеров жалобах на задержки при рассмотрении заявок. Тогда вице-губернатор поручил начальнику регионального госуправления сельского хозяйства и гостехнадзора Николаю Романову проверить эту информацию, а также добавил, что администрация Псковской области готова оказать всевозможную поддержку фермерам в случаях, когда рассмотрение их заявок затягивается.

Говоря о проблеме отсутствия у некоторых КФХ имущества под залог, вице-губернатор пообещал совместно с Фондом гарантий и развития предпринимательства и ассоциацией «Псковский фермер» разработать возможные инструменты решения сложившейся ситуации.

Следующее обсуждение этого вопроса назначено на середину июля этого года.