Александр Котов: Проблема платежей за общедомовые нужды для всех регионов России

20:32, 14 июня 2017, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов прокомментировал результаты первого дня работы 52-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, проходящей в Архангельске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Вопросы, которые рассматривались на Конференции ПАСЗР – это проблемы сегодняшнего дня», - оценил актуальность повестки парламентского форума Александр Котов.

Он особо выделил обращение парламентариев Северо-Запада в Госдуму о необходимости скорейшего принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 156 и 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документом предлагается уточнить порядок определения расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

«Проблема платежей за общедомовые нужды актуальна не только для Северо-Запада, но и для всех регионов России», - сказал Александр Котов, подчеркнув, что ранее Псковское областное Собрание уже выступило в поддержку изменений в федеральный закон, наделяющих собственников помещений в многоквартирном доме правом самостоятельно выбирать, оплачивать ОДН по нормативам или по приборам учёта.

«Когда регионы в отдельности и ПАСЗР в целом своим решением такую поддержку высказывают, депутаты Госдумы не могут не отреагировать. Я надеюсь, что нас поддержат, и закон будет принят», - отметил спикер ПОС.

Председатель областного Собрания подчеркнул, что выбранный алгоритм работы, когда инициативы региональных парламентов получают поддержку Ассоциации, а затем транслируются на федеральный уровень, в том числе и через Совет законодателей при Совете Федерации, позволяет регионам быть услышанными. При этом Александр Котов отметил, что для достижения результата законодательные инициативы должны быть грамотно подготовлены.

«Надо признать, что качество подготовки региональных законодательных инициатив порой оставляет желать лучшего. Сегодня в ходе конференции мы также обсудили этот вопрос, и я уверен, что это положительно скажется на эффективности работы региональных законодателей», - резюмировал он.