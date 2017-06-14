Спикер Псковского облсобрания участвует в конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада

19:30, 14 июня 2017, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания, заместитель председателя Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Александр Котов принимает участие в 52-й конференции ПАСЗР, которая проходит 14-15 июня в Архангельске. Форум парламентариев, собравший спикеров Законодательных Собраний всех субъектов СЗФО, начался с заседания Президиума ПАСЗР. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Затем делегатов конференции приветствовал заместитель губернатора Архангельской области Алексей Андронов: «Каждая встреча Ассоциации имеет большое значение для развития межпарламентского сотрудничества. Это помогает детально изучить проблемы, требующие законодательного урегулирования и выработать согласованную позицию по их решению».

Алексей Андронов напомнил, что ПАСЗР работает уже более 20 лет, став за это время авторитетной площадкой, позволяющей обозначить и проработать множество актуальных для всех субъектов Северо-Запада России вопросов. Заместитель губернатора Архангельской области пожелал законодателям успешной работы.

Перейдя к рабочей повестке, делегаты конференции рассмотрели более трёх десятков вопросов, приняв около двадцати обращений в федеральные органы власти по актуальной для регионов проблематике.

Парламентарии Северо-Запада обратились в Государственную Думу РФ с просьбой о скорейшем принятии федерального закона, уточняющего порядок определения расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

«Мы полагаем, что принятие в окончательном чтении этого законопроекта позволит достичь основной цели федерального закона об энергосбережении – платить только за реально потреблённые ресурсы», - отметила в ходе выступления депутат Законодательного Собрания Вологодской области Лариса Кожевина.

Парламентарий подчеркнула, что предусмотренное законопроектом право жильцов на своем общем собрании решить, каким образом будут оплачиваться расходы на ОДН – по нормативам или по приборам учёта, позволит снять проблему неоправданно высоких платежей за общедомовые нужды.

Также делегаты конференции приняли обращение в Госдуму и Правительство РФ, касающееся расширения условий предоставления компенсации взноса на капитальный ремонт неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти - восьмидесяти лет. «Нередки ситуации, когда такие собственники проживают в составе семьи, состоящей не только из неработающих граждан пенсионного возраста, но и из неработающих граждан, не достигших пенсионного возраста, но являющихся нетрудоспособными по возрасту или состоянию здоровья, - сказано в подготовленном ПАСЗР документе. - В этом случае компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт неработающим семидесяти - восьмидесятилетним собственникам жилых помещений не полагается, хотя очевидно, что финансовые возможности этих граждан, равно как и всех членов такой семьи, ограничены, и они также нуждаются в вышеуказанных дополнительных мерах социальной поддержки».

Внимание федерального центра региональные законодатели также привлекли к ситуации с обеспечением жильём детей-сирот. В обращении ПАСЗР на имя председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева отражены реальные объёмы финансовых средств, необходимые субъектам Северо-Запада для решения проблемы.

«В условиях сложившейся экономической ситуации региональные бюджеты характеризуются преимущественно дефицитностью. В связи с ограниченностью финансовых средств субъекты РФ не могут самостоятельно без существенной финансовой поддержки из федерального бюджета обеспечить всех лиц указанной категории жилыми помещениями, что приводит к нарушению прав детей-сирот и, как следствие, к увеличению количества судебных решений, в том числе неисполненных», - зачитала текст обращения спикер Новгородской областной Думы Елена Писарева.

Кроме того, парламентарии Северо-Запада консолидировано выступили за необходимость наделения должностных лиц полиции полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов РФ.

Региональные законодатели обратили внимание спикера Госдумы Вячеслава Володина на ситуацию, сложившуюся практически во всех субъектах РФ: соглашения между МВД России и органами исполнительной власти регионов о передаче осуществления части полномочий по составлению указанных протоколов до сих пор не заключены. «Отсутствие таких соглашений практически во всех субъектах Российской Федерации по целому ряду организационных, финансовых и правовых причин по истечении более чем двух с половиной лет действия соответствующей нормы Кодекса РФ об административных правонарушениях, по нашему мнению, свидетельствует о необходимости изменения выбранного федеральным законодателем подхода», - отметила докладчик по вопросу Лариса Кожевина.

В ходе 52-й конференции ПАСЗР также были приняты обращения, инициирующие внесение изменений в ряд федеральных законов. Предлагаемые регионами поправки касаются совершенствования правового регулирования отношений, связанных с использованием лесов, деятельности рыбохозяйственного комплекса, а также оборотом спиртосодержащей непищевой продукции.

В следующий раз парламентарии Северо-Запада соберутся на конференцию в Мурманске в октябре этого года.