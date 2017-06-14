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Общество

Роспотребнадзор проверил 21 детский лагерь в Псковской области

Управлением Роспотребнадзора по Псковской области проверило 21 оздоровительное учреждение региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты исследовали 18 проб питьевой воды санитарно-химические показатели, 36 проб - на микробиологические показатели, 3 пробы воды из поверхностного водоема - на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели, а также 12 проб почвы и песка с пляжей. Кроме того, в пищеблоках учреждений проводились исследования продовольственного сырья, готовой продукции, готовых блюд и другие. Все результаты оказались отрицательными.

При этом в ходе контрольно-надзорных мероприятий за нарушение требований санитарного законодательства были составлено 10 протоколов. Также из-за неполного прохождения медицинского осмотра 7 человек отстранены от работы.

На сегодня в Псковской области функционируют 123 оздоровительных учреждения, из них 108 лагерей с дневным пребыванием. Перед началом работы во всех лагерях были проведены аккарицидные (противоклещевые) обработки. 

 

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