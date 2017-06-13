Выпускные вечера пройдут в Псковском колледже искусств 15 и 16 июня

22:49, 14 июня 2017, ПАИ

15 и 16 июня в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоятся выпускные вечера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

Дипломы государственного образца получат 43 выпускника колледжа по специальностям: «Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве»», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Народное художественное творчество» по виду «Хореографическое творчество», по виду «Фото и видеотворчество», «Инструментальное исполнительство», «Теория музыки» и «Хоровое дирижирование». Причем 18 выпускникам будут вручены дипломы «с отличием».

Театрализованная церемония вручения дипломов «Звезда зажглась» пройдет 15 июня в 15:00 в отделении культуры и искусств (улица Набат, 5, концертный зал). Её подготовили студенты 1 курса специализации «Театральное творчество».

На следующий день, 16 июня, в то же время в музыкальном отделении (улица Воеводы Шуйского, 2, концертный зал) состоится «Межгалактический саммит по налаживанию музыкально-космических связей Per aspera ad astra» с награждением участников.

Торжественные церемонии вручения дипломов проведёт директор колледжа, кандидат педагогических наук Зинаида Иванова. На мероприятия приглашены депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, представители Совета родителей колледжа.

«Студенты, наиболее творчески проявившие себя за годы учёбы, будут награждены грамотами за активное участие в концертной, общественной и спортивной жизни колледжа, а также сертификатами качества за лучшие дипломные работы 2017 года», - добавили в учебном заведении.