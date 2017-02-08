Более 25 тысяч псковичей 80 лет и старше получают повышенную пенсию

19:53, 14 июня 2017, ПАИ

В Псковской области повышенную пенсию получают 25 тысяч 165 жителей региона, достигших 80-летнего возраста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по региону.

В соответствии с законодательством лицам, достигшим возраста 80 лет, устанавливается двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.

Размер фиксированной выплаты с 1 февраля составляет 4 805, 11 руб. Таким образом, размер фиксированной выплаты для пенсионеров, достигших 80 лет, равен 9 610, 22 руб.

Для пенсионеров, которые являются инвалидами первой группы, повышение за 80 лет не устанавливается, так как фиксированная выплата для данной категории пенсионеров уже повышена в два раза, отметили в ПФР.

Для лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, при достижении 80-летнего возраста стопроцентное повышение дополнительно увеличивается на 50%.

Для лиц, проработавших не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, при достижении 80-летнего возраста стопроцентное повышение дополнительно увеличивается на 30%.

Для пенсионеров, которые являются получателями страховых пенсий по инвалидности и страховых пенсий по случаю потери кормильца, повышение в связи с 80-летием не устанавливается.