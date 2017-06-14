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Общество

Псковским полицейским присвоены первые и очередные спецзвания

Псковским полицейским присвоены первые и очередные специальные звания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото 60.мвд.рф

Торжественная процедура прошла в УМВД перед началом занятий по государственно-правовому информированию личного состава, на которых были рассмотрены различные вопросы, касающиеся оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.

Фото 60.мвд.рф

Ряд сотрудников, которым присвоены первые и очередные специальные звания, получили погоны. Их вручил временно исполняющий обязанности  начальника Управления полковник юстиции Игорь Егоров.

 

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