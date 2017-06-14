Вопросы безопасного отдыха обсудили сотрудники ГИБДД и руководители лагерей в Великих Луках

21:18, 14 июня 2017, ПАИ

Представители Госавтоинспекции организовали в Великих Луках рабочую встречу с руководителями школьных летних лагерей, посвященную комплексным вопросам безопасности детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Воробьева рассказала о том, какая работа проводится с несовершеннолетними, с родителями по воспитанию законопослушных участников дорожного движения в период летних каникул.

В своем выступлении представитель ГИБДД отметила, что во время летних каникул дети посещают пришкольные лагеря, и большая ответственность ложится на плечи сотрудников системы образования, которые должны объяснять ребятам как правильно вести себя на дороге.

«В ходе мероприятия участники пришли к единому мнению о том, что безопасность детей в период летней оздоровительной кампании – это не только дело силовых ведомств, для которых обеспечение безопасности граждан является основным направлением деятельности, но также предмет постоянного контроля со стороны всех взрослых», - заключили в ведомстве.