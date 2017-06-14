0
19:39
В Псков прибудут специалисты для доработки проектной документации перинатального центра
18:00
Поступили первые заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
16:02
Александр Кузнецов: Строительство Северного обхода Пскова ведётся по графику
15:12
Строительство нового корпуса школы №6 в Великих Луках идёт по графику
12:06
План установки детских площадок в Пскове утвердили депутаты
10:21
Даёшь «уравниловку»!
21:49
Половина пляжей Псковской области не прошли проверку
Еще новости
Общество

Воспитанники лагеря «Юный спецназовец» побывали в гостях у криминалистов

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с общественниками организовали для воспитанников летнего лагеря «Юный спецназовец», посещение Экспертно-криминалистического центра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото 60.мвд.рф

Со спецификой экспертной службы ребят познакомила главный специалист  Центра Елена Петрова. Она рассказала гостям о различных видах криминалистических и специальных экспертиз, об участии экспертов в расследовании преступлений, показала используемые приборы и оборудование. 

Фото 60.мвд.рф

После этого дети познакомились и пообщались с экспертом-взрывотехником Павлом Кузнецовым, занимающимся исследованием огнестрельного оружия и боеприпасов.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псков прибудут специалисты для доработки проектной документации перинатального центра
14 июня 2017
В Псков прибудут специалисты для доработки проектной документации перинатального центра
Поступили первые заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июня 2017
Поступили первые заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Александр Кузнецов: Строительство Северного обхода Пскова ведётся по графику
14 июня 2017
Александр Кузнецов: Строительство Северного обхода Пскова ведётся по графику 4
Строительство нового корпуса школы №6 в Великих Луках идёт по графику
14 июня 2017
Строительство нового корпуса школы №6 в Великих Луках идёт по графику
План установки детских площадок в Пскове утвердили депутаты
14 июня 2017
План установки детских площадок в Пскове утвердили депутаты 1
Даёшь «уравниловку»!
14 июня 2017
Даёшь «уравниловку»! 2
Половина пляжей Псковской области не прошли проверку
13 июня 2017
Половина пляжей Псковской области не прошли проверку
В Пскове открылась дополнительная касса по продаже автобусных билетов
13 июня 2017
В Пскове открылась дополнительная касса по продаже автобусных билетов

Идет загрузка...