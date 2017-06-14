Воспитанники лагеря «Юный спецназовец» побывали в гостях у криминалистов

22:32, 14 июня 2017, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с общественниками организовали для воспитанников летнего лагеря «Юный спецназовец», посещение Экспертно-криминалистического центра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Со спецификой экспертной службы ребят познакомила главный специалист Центра Елена Петрова. Она рассказала гостям о различных видах криминалистических и специальных экспертиз, об участии экспертов в расследовании преступлений, показала используемые приборы и оборудование.

После этого дети познакомились и пообщались с экспертом-взрывотехником Павлом Кузнецовым, занимающимся исследованием огнестрельного оружия и боеприпасов.