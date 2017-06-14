Правила электробезопасности напомнили пожарные жителям Бежаницкого района

20:56, 14 июня 2017, ПАИ

14 июня в деревне Назаркино Бежаницкого района прошел противопожарный рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники ведомства провели профилактические беседы с местными жителями по соблюдению требований пожарной безопасности. Они проинструктировали 21 человека по соблюдению электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту, а также распространили листовки «Указатель безопасности», «01 - Сообщает!», «Неисправный электроприбор - причина пожара».

Кроме того, специалисты рассказали о ситуации с пожарами в Бежаницком районе и наиболее частых причинах их возникновения, напомнили номера телефонов вызова экстренных служб.