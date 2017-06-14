Разрешен второй спортивный полет в рамках встречи воздухоплавателей в Великих Луках

20:02, 14 июня 2017, ПАИ

В рамках 22-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках разрешен второй спортивный полет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на организаторов встречи.

Метеоролог и офицер по безопасности полет разрешили, и пилоты аэростатов отправились выполнять 5 спортивных заданий. Приземлиться они должны до 21:00.

Напомним, в рамках встречи воздухоплавателей проводятся спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».