Экс-глава ФСИН приговорен к восьми годам колонии

20:13, 14 июня 2017, ПАИ

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 8 годам колонии общего режима экс-директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера по делу о хищении 1,3 млрд рублей при закупке электронных браслетов. Также ему назначен штраф в 800 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого. Признать подсудимого виновным в мошенничестве. Назначить Реймеру наказание в виде в виде 8 лет колонии общего режима и штрафа 800 тысяч рублей», - говорится в приговоре судьи, оглашенном 14 июня.

Ранее суд также признал виновными в мошенничестве Реймера и двух других фигурантов - бывшего заместителя главы ФСИН России Николая Криволапова и директора ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» Виктора Определенова. Криволапов также признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Реймер и Определенов содержатся под стражей, в отношении Криволапова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В рамках этого дела государством в лице ФСИН заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 2,7 млрд рублей.

По версии следствия, в 2010-2012 годах обвиняемые мошенническим путем похитили из государственной казны бюджетные средства, выделенные ФСИН для обеспечения ведомства электронными браслетами. Как считает следствие, участники группы разработали схему, согласно которой подконтрольное им предприятие ФГУП ЦИТОС, с которым были заключены госконтракты на более чем 3,3 млрд рублей, реализовывало электронные браслеты по завышенным в несколько раз ценам, несмотря на то, что не имело производственного оборудования, зданий, сооружений для размещения производственных мощностей для законченного цикла производства устройств.

В результате на счетах самарского филиала предприятия появились более 2 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей были похищены. Как полагает следствие, более 140 млн рублей обналиченных денежных средств получил лично

Реймер в своем служебном кабинете от одного из соучастников - Николая Мартынова, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства Криволапова были обнаружены 16 незаконно приобретенных им патронов к наградному огнестрельному оружию.

Ранее Мартынову, заключившему сделку со следствием, в ходе рассмотрения дела в особом порядке было назначено наказание в виде трех лет и восьми месяцев колонии общего режима, а также штрафа в 500 тысяч рублей.