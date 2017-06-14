Спортдиректор встречи воздухоплавателей в Великих Луках рассказал, чем она отличается от чемпионата в Кросно

20:44, 14 июня 2017, ПАИ

Спортивный директор 22-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Витольд Филюс рассказал, чем она отличается от чемпионата в Кросно (Польша). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на организаторов встречи.

По словам одного из самых именитых спортсменов-аэронавтов, главы Польской ассоциации воздухоплавания, чемпионат в Кросно отличается от великолукского хотя бы тем, что там летать приходится над гористой местностью, а не над равнинами.

«Россия – это совсем другая страна, очень большая, – отметил Витольд Филюс. – Когда я спросил у знакомых, далеко ли находятся Великие Луки от Москвы, мне сказали: «Нет, не далеко, под Москвой». Ну, я прикинул – 10-20 километров, максимум 50, на деле же оказалось все 450! Тут все меряется другими расстояниями. А так, город мне очень нравится, красивый, аккуратный, зеленый».

В остальном, как заметил Витольд Филюс, все соревнования по воздухоплаванию похожи независимо от страны проведения: теплая атмосфера, радость от встреч друг с другом и возможность обменяться опытом.

В Великие Луки он прибыл со своей командой – стюардами Марианом Митка и Витаутасом Руджаскасом. Его заместителем является Дэвидас Пинкявичус, который неоднократно работал в спортивной дирекции великолукских соревнований, а с вместе с Витольдом – на соревнованиях в Польше.

Поскольку у спортивного директора 22-й встречи большой опыт пилотирования аэростатов, он знает, чего ожидают от него пилоты: «На каждый полет я готовлю разные задания. У меня много задумок, но все зависит от погоды. Заранее никто не может предугадать, как все сложится. Но, летать, надеюсь, будем».

Комментируя результаты первого и пока единственного спортивного полета, Витольд Филюс отметил, что все участники встречи неплохо подошли к цели. «Я очень хорошо знаю некоторых участников соревнований, и у них достаточно хороший уровень. Три-четыре аэронавта – профессионалы высшего порядка. Что касается остальных, то они приезжают на такие соревнования, чтобы повысить свое мастерство, и это очень хорошо», – сказал он.

Напомним, 22-я Международная встреча воздухоплавателей продлится до 16 июня. По ее итогам будут разыграны 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».