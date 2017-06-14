Минобрнауки призвало вузы внимательно отнестись к репутационному рейтингу THE

21:11, 14 июня 2017, ПАИ

Минобрнауки призвало внимательно отнестись к результатам репутационного рейтинга вузов Times Higher Education (THE) и его методологии для продвижения российских вузов на мировой арене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Российская высшая школа нацелена на увеличение своего присутствия и влияния на международной арене и с большим вниманием отнесется к результатам Times Higher Education World Reputation Rankings. Особенного внимания заслуживает методология данного рейтинга», - отметили в пресс-службе Минобрнауки.

В то же время там обратили внимание на то, что ряд экспертных организаций указывают на увеличение показателей репутации у российских вузов. Например, в недавно опубликованном глобальном рейтинге QS отмечалось, что одним из показателей, наибольший рост в котором продемонстрировали именно российские вузы, стала репутация среди работодателей.