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Общество

Минобрнауки призвало вузы внимательно отнестись к репутационному рейтингу THE

Минобрнауки призвало внимательно отнестись к результатам репутационного рейтинга вузов Times Higher Education (THE) и его методологии для продвижения российских вузов на мировой арене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Российская высшая школа нацелена на увеличение своего присутствия и влияния на международной арене и с большим вниманием отнесется к результатам Times Higher Education World Reputation Rankings. Особенного внимания заслуживает методология данного рейтинга», - отметили в пресс-службе Минобрнауки.

В то же время там обратили внимание на то, что ряд экспертных организаций указывают на увеличение показателей репутации у российских вузов. Например, в недавно опубликованном глобальном рейтинге QS отмечалось, что одним из показателей, наибольший рост в котором продемонстрировали именно российские вузы, стала репутация среди работодателей.

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