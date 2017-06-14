Законопроект о запрете анонимности в мессенджерах прошел первое чтение

22:00, 14 июня 2017, ПАИ

В Госдуме прошел первое чтение законопроект о регулировании работы мессенджеров. Документ, запрещающий анонимность в сервисах обмена мгновенными сообщениями, поддержали 356 депутатов, двое высказались против, один воздержался, сообщает РИА Новости.

Законопроект, предусматривающий поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в нижнюю палату парламента в конце мая внесли депутаты от трех фракций: Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Документ обязывает организаторов обмена мгновенными сообщениями обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в соответствии с законодательством. Для этого авторы предлагают присваивать абонентам идентификационные номера на основании договоров, которые мессенджеры должны будут заключать с операторами связи.

Также организаторов обмена сообщениями предполагается обязать предоставлять пользователям техническую возможность отказаться от получения сообщений других пользователей, обеспечить возможность рассылки сообщений по инициативе государственных органов.

Кроме того, должна быть предусмотрена возможность ограничить рассылку и передачу сообщений с данными, нарушающими российское законодательство. В случае невыполнения этих требований оператор связи может ограничить доступ к мессенджеру по решению уполномоченного органа и основании решения суда.