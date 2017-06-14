Путин ответил мечтающим о поверженной России

21:45, 14 июня 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин назвал мечтами высказывания о якобы поверженной России. Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, сообщает Lenta.ru со ссылкой на RT.

Оливер Стоун показал российскому лидеру обложку американского журнала «Foreign Affairs» с изображением раненого медведя и заголовком «Россия Путина: повержена, но пока в игре».

«Кто-то мечтает и кто-то хочет думать, что Putin's Russia down. Это их мечты. Но это не соответствует действительности», — сказал В. Путин, подчеркнув, что авторы подобных заявлений знают об этом.

Российский лидер предположил, что среди американцев и европейцев есть разные мнения о России и отношениях с ней: «Есть люди, которые смотрят хотя бы на 25, на 30, на 50 лет вперед, думают о каких-то проблемах, угрозах». При этом есть те, кто думает только о «собственных политических интересах», подчеркнул Владимир Путин.