0
17:10
Депутатская жара
16:44
КПРФ уже определилась со списком кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
22:27
Псковский политкалендарь: Май 2017 года
16:33
Отчётная диалектика
15:43
Андрей Турчак вошёл в топ-3 медиарейтинга губернаторов
13:08
Владимир Шураев: Мы не собираемся подыгрывать
16:12
Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов
Еще новости
Политика

Путин ответил мечтающим о поверженной России

Президент России Владимир Путин назвал мечтами высказывания о якобы поверженной России. Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, сообщает Lenta.ru со ссылкой на RT. 

Оливер Стоун показал российскому лидеру обложку американского журнала «Foreign Affairs» с изображением раненого медведя и заголовком «Россия Путина: повержена, но пока в игре».

«Кто-то мечтает и кто-то хочет думать, что Putin's Russia down. Это их мечты. Но это не соответствует действительности», — сказал В. Путин, подчеркнув, что авторы подобных заявлений знают об этом.

Российский лидер предположил, что среди американцев и европейцев есть разные мнения о России и отношениях с ней: «Есть люди, которые смотрят хотя бы на 25, на 30, на 50 лет вперед, думают о каких-то проблемах, угрозах». При этом есть те, кто думает только о «собственных политических интересах», подчеркнул Владимир Путин.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутатская жара
14 июня 2017
Депутатская жара
КПРФ уже определилась со списком кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
14 июня 2017
КПРФ уже определилась со списком кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
Андрей Турчак вошёл в топ-3 медиарейтинга губернаторов
08 июня 2017
Андрей Турчак вошёл в топ-3 медиарейтинга губернаторов 9
Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов
06 июня 2017
Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов 4
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО) 2
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
06 июня 2017
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО) 2
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
06 июня 2017
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан

Идет загрузка...