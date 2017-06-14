В Пскове ранее судимый мужчина подозревается в изнасиловании

22:43, 14 июня 2017, ПАИ

В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, который подозревается в изнасиловании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 8 июня подозреваемый напал на идущую по тропинке через лесополосу женщину. Угрожая убийством, он ее изнасиловал. Однако сразу после этого мужчину задержали полицейские, которые приехали в указанное место по сообщению о другом преступлении.

Изучение личности предполагаемого злоумышленника показало, что он двумя месяцами ранее был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение умышленных преступлений.

В настоящее время он изолирован от общества. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.