0
11:06
Псковский государственный университет получил лицензию на «лечебное дело»
08:56
Международный пеший крестный ход отправился из Великих Лук в Локню
19:39
В Псков прибудут специалисты для доработки проектной документации перинатального центра
18:00
Поступили первые заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
16:02
Александр Кузнецов: Строительство Северного обхода Пскова ведётся по графику
15:12
Строительство нового корпуса школы №6 в Великих Луках идёт по графику
12:06
План установки детских площадок в Пскове утвердили депутаты
Еще новости
Общество

Всемирный день ветра отмечается 15 июня

15 июня отмечается Всемирный день ветра, пишет портал сalend.ru.

Инициаторами создания праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Цель его проведения — привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей энергетических комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики. 

По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В частности, активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику. 

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) сегодня успешно действуют почти в 80 странах мира, а в производстве энергии из ветра участвуют тысячи людей.  Основными лидерами по мощности введенных в эксплуатацию ВЭУ на данный момент являются Китай, США, Германия и Испания. 

Впервые День ветра отмечался в Европе в 2007 году. Уже в 2009 году он приобрел статус всемирного, к празднованию присоединились более 30 стран. С каждым годом их количество растет. Но Россия в число этих стран пока не входит: на официальном уровне никаких мероприятий, посвященных Дню ветра, не проводится. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский государственный университет получил лицензию на «лечебное дело»
15 июня 2017
Псковский государственный университет получил лицензию на «лечебное дело»
Международный пеший крестный ход отправился из Великих Лук в Локню
15 июня 2017
Международный пеший крестный ход отправился из Великих Лук в Локню
В Псков прибудут специалисты для доработки проектной документации перинатального центра
14 июня 2017
В Псков прибудут специалисты для доработки проектной документации перинатального центра
Поступили первые заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июня 2017
Поступили первые заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» 1
Александр Кузнецов: Строительство Северного обхода Пскова ведётся по графику
14 июня 2017
Александр Кузнецов: Строительство Северного обхода Пскова ведётся по графику 6
Строительство нового корпуса школы №6 в Великих Луках идёт по графику
14 июня 2017
Строительство нового корпуса школы №6 в Великих Луках идёт по графику
План установки детских площадок в Пскове утвердили депутаты
14 июня 2017
План установки детских площадок в Пскове утвердили депутаты 1
Даёшь «уравниловку»!
14 июня 2017
Даёшь «уравниловку»! 2

Идет загрузка...