Всемирный день ветра отмечается 15 июня

08:37, 15 июня 2017, ПАИ

15 июня отмечается Всемирный день ветра, пишет портал сalend.ru.

Инициаторами создания праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Цель его проведения — привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей энергетических комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики.

По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В частности, активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику.

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) сегодня успешно действуют почти в 80 странах мира, а в производстве энергии из ветра участвуют тысячи людей. Основными лидерами по мощности введенных в эксплуатацию ВЭУ на данный момент являются Китай, США, Германия и Испания.

Впервые День ветра отмечался в Европе в 2007 году. Уже в 2009 году он приобрел статус всемирного, к празднованию присоединились более 30 стран. С каждым годом их количество растет. Но Россия в число этих стран пока не входит: на официальном уровне никаких мероприятий, посвященных Дню ветра, не проводится.