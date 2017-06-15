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Общество

Украшать дома ветками берёзы советует сегодня народный календарь

15 июня по народному календарю наступил праздник Зеленого Вьюна, пишет портал сalend.ru.

Праздник относится к числу старинных русских обрядов. В чем его суть, сейчас точно сказать нельзя. Однако известно, что люди собирались с утра за околицей, а потом ходили толпой по улицам и пели песни, которые посвящали парам, сочетавшимся браком в этом году. 

Молодые же угощали взрослых людей вином, а детей одаривали деньгами или конфетами. Вечером молодежь собиралась на игрища. Девушки водили хороводы и плели венки из вьюна — на счастье, на суженых. Как говорили, «плели мыслями свое будущее». Молодые люди бились на кулаках и боролись один на один. 

Дома в этот день украшали ветками березы и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай. 

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