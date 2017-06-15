Банки направят часть прибыли на информационную безопасность

08:47, 15 июня 2017, ПАИ

Банкам придется направить до 15% от своей чистой прибыли на обеспечение информационной безопасности согласно новому ГОСТу, разработанному Банком России. Об этом пишет газета «Известия».

Новый документ вступит в силу в 2019 году. Согласно разработанным ЦБ правилам, кредитным организациям потребуется внедрить более 400 мер информационной безопасности.

Более половины банков из 600 действующих уже начали внедрять ГОСТ. В Банке России такие меры не считают избыточными.