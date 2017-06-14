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Экономика

ФАС прозывает ритейлеров снижать розничные цены вслед за оптовыми

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила ритейлерам разъяснения закона «О торговле», призвав их снижать розничные цены, если им удается получить скидку о поставщиков. При этом скидка для покупателя должна быть не меньше, чем уступка для самих ритейлеров, пишет газета «Известия».

ФАС в направленном послании указала, что неисполнение этой нормы является нарушением закона «О торговле», что наказывается штрафом до 5 млн рублей. Еще весной поставщики обращались с жалобами, что магазины добиваются для себя скидок до 30%, но это никак не отражается на ценах товаров на полках.

«При требовании о снижении поставщиком цены товара для хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность (предоставление скидки), реализация последним товара розничным потребителям без снижения цены либо со снижением цены в меньшем размере (без трансляции скидки конечному потребителю) подпадает под ограничение, предусмотренное частью 4 статьи 9 закона «О торговле», — сказано в письме ФАС.

В этой норме сказано, что торговые сети не могут брать с поставщиков какие-либо сборы, за исключением премии в 5% — за услуги или за объем реализованной продукции. В то же время из письма ФАС следует, что скидка в 5% может быть учтена в качестве сбора, кроме того, ведомство напомнило о недопустимости навязывания каких-либо условий контрагенту.

 

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