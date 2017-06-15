117 нелегальных мигрантов выдворили псковские приставы с начала года

09:10, 15 июня 2017, ПАИ

С начала года судебные приставы Псковской области выдворили за пределы Российской Федерации 117 нелегальных мигрантов, из которых 67 – граждане Вьетнама. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Также были выдворены граждане Узбекистана, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Армении, Белоруссии, Латвии, Бангладеша и Колумбии, которых ранее задержали сотрудники пограничной службы при попытке перехода через государственную границу РФ со странами Прибалтики в разных районах Псковской области. В дальнейшем суд признал иностранцев виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа и административного выдворения за пределы Российской Федерации.

После вынесения решений судов граждане находились в ФКУ Псковской области «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, Министерства внутренних дел Российской Федерации». За это время для них были оформлены все необходимые документы и приобретены билеты на авиарейсы. Проездные документы, в основном, покупались на личные деньги иностранных граждан, либо их родственников.

Административное выдворение незаконных мигрантов почти каждую неделю проводят судебные приставы по ОУПДС группы быстрого реагирования специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области.

Напомним, что деятельностью по выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства ФССП занимается с января 2012 года.