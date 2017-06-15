Порядка 100 великолукских автомобилистов проверили приставы в ходе рейда

09:32, 15 июня 2017, ПАИ

Великолукские судебные приставы провели среди автолюбителей города акцию «Узнай о своих долгах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Были созданы две мобильные группы судебных приставов, одна из них проводила совместный рейд с сотрудниками ГИБДД, а другая — проверяла машины граждан через приложение ФССП «Мобильный розыск».

В ходе рейда с сотрудниками ДПС на наличие задолженностей проверили 50 водителей, четверо должников оплатили имеющиеся задолженности по штрафам ГИБДД на месте. Ещё девяти автовладельцам были вручены требования о явке на приём к судебному приставу в отдел. В ходе рейда всем автомобилистам раздавались памятки «Узнай о своих долгах» с информацией о возможностях ресурса «Банк данных исполнительных производств».

Ещё около 50 машин были проверены через приложение ФССП «Мобильный розыск», которое позволяет по регистрационному номеру транспортного средства оперативно получить информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика. На машины выявленных должников размещены специальные листовки о долге.

Также, судебные приставы-исполнители ОСП города Великие Луки организовали отдельный рейд по размещению на машины местных жителей листовок «Узнай о своей задолженности на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области».