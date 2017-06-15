Москвич лидирует после двух полетов на встрече воздухоплавателей в Великих Луках

09:33, 15 июня 2017, ПАИ

По предварительным результатам первых двух спортивных полетов, состоявшихся утром 13 июня и вечером 14 июня в рамках 22-й Международной встречи воздухоплавателей, которая проходит в Великих Луках, в общем спортивном зачете лидирует москвич Сергей Латыпов (аэростат «АэроНаТЦ-2000»).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе встречи, второе место пока занимает представитель Рязани Александр Маврин, замыкает тройку лидеров Андрей Кульков из Тулы. Также в десятку лучших на данный момент входят пилоты Иван Меняйло, Денис Давидзюк, Артем Денисенко, Сергей Чиненов, Олег Снетков, Евгений Чубаров, Георгий Зименко.

Среди пилотесс лучший результат показала Наталья Иванова, летающая на аэростате «Тульская область», за ней идут великолучанка Екатерина Ларикова и москвичка Мария Опарина.

Напомним, что утром 15 июня состоялся третий спортивный полет, который может изменить расстановку сил в борьбе за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».