0
10:55
«Серебряный» призер осеннего «ПАРК-ПРОФИ» снова подал заявку на участие в конкурсе
22:57
Юлия Трифонова в очередной раз решила участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
21:31
Водитель с 10-летним стажем прислал заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
21:59
На полных парусах под российским флагом
14:49
Более 70 человек подали заявки на участие во втором этапе Кубка «PRO SPORT 2017»
14:31
12 июня в Великих Луках состоялось открытие 22-й Международной встречи воздухоплавателей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:55
Четыре спортивных задания выполнили участники встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Еще новости
Спорт

Москвич лидирует после двух полетов на встрече воздухоплавателей в Великих Луках

По предварительным результатам первых двух спортивных полетов, состоявшихся утром 13 июня и вечером 14 июня в рамках 22-й Международной встречи воздухоплавателей, которая проходит в Великих Луках, в общем спортивном зачете лидирует москвич Сергей Латыпов (аэростат «АэроНаТЦ-2000»).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе встречи, второе место пока занимает представитель Рязани Александр Маврин, замыкает тройку лидеров Андрей Кульков из Тулы. Также в десятку лучших на данный момент входят пилоты Иван Меняйло, Денис Давидзюк, Артем Денисенко, Сергей Чиненов, Олег Снетков, Евгений Чубаров, Георгий Зименко.

Среди пилотесс лучший результат показала Наталья Иванова, летающая на аэростате «Тульская область», за ней идут великолучанка Екатерина Ларикова и москвичка Мария Опарина.

Напомним, что утром 15 июня состоялся третий спортивный полет, который может изменить расстановку сил в борьбе за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Серебряный» призер осеннего «ПАРК-ПРОФИ» снова подал заявку на участие в конкурсе
15 июня 2017
«Серебряный» призер осеннего «ПАРК-ПРОФИ» снова подал заявку на участие в конкурсе
Юлия Трифонова в очередной раз решила участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июня 2017
Юлия Трифонова в очередной раз решила участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Водитель с 10-летним стажем прислал заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июня 2017
Водитель с 10-летним стажем прислал заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Более 70 человек подали заявки на участие во втором этапе Кубка «PRO SPORT 2017»
13 июня 2017
Более 70 человек подали заявки на участие во втором этапе Кубка «PRO SPORT 2017»
12 июня в Великих Луках состоялось открытие 22-й Международной встречи воздухоплавателей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 июня 2017
12 июня в Великих Луках состоялось открытие 22-й Международной встречи воздухоплавателей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Четыре спортивных задания выполнили участники встречи воздухоплавателей в Великих Луках
13 июня 2017
Четыре спортивных задания выполнили участники встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Состоялся первый спортивный полет в рамках Международной встречи воздухоплавателей
13 июня 2017
Состоялся первый спортивный полет в рамках Международной встречи воздухоплавателей
Четырехдневный Марш мира ВДВ завершился в Пскове (ВИДЕО)
12 июня 2017
Четырехдневный Марш мира ВДВ завершился в Пскове (ВИДЕО)

Идет загрузка...