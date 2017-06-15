В полдень начнётся прямая линия с Владимиром Путиным

09:35, 15 июня 2017, ПАИ

Президент Владимир Путин проведет прямую линию и ответит на вопросы россиян. Общение главы государства с жителями страны начнется в 12:00 по московскому времени и пройдет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В этот же день на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом, сообщает РИА Новости.

Это будет уже 15-я по счету прямая линия главы государства. Такой формат общения возник еще во время первого президентского срока Путина. Первая линия состоялась 24 декабря 2001 года, 14-я прошла 14 апреля 2016 года.

Вести программу, студия которой традиционно разместилась в Гостином дворе, будут Татьяна Ремезова (ВГТРК) и Дмитрий Борисов (Первый канал), кроме того, предполагается, что в студии будут работать ведущие Ольга Паутова и Ольга Ушакова, а также Наиля Аскер-Заде, Мария Гладких и Вера Красова.

В традициях предыдущих программ глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

В этом году принимать вопросы начали с 4 июня. За сутки до начала прямой линии поступило уже более 1,6 миллиона вопросов президенту, рассказал накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Большую часть горожан волнуют социальная тематика, ЖКХ и здравоохранение, в меньшей степени — внешняя политика.

В этом году задать свой вопрос можно по телефону, с помощью SMS и MMS, а также через сайт, мобильные приложения «Москва — Путину» и «OK Live», которые доступны в AppStore и GooglePlay. Обращения принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: «ВКонтакте» и «Одноклассники».