Дорога возле школы и детсада в палкинской деревне Слопыгино стала безопаснее

09:44, 15 июня 2017, ПАИ

Прокуратура Палкинского района выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что автомобильная дорога в деревне Слопыгино, проходящая вдоль Харлапковской основной общеобразовательной школы и детского сада «Тополек» (филиал «Солнышко»), не оборудована специальными знаками и искусственными неровностями. В этой связи прокурор направил в районный суд исковое заявление об обязании администрации Палкинской волости принять меры по обустройству участка автодороги, расположенного вблизи с образовательными учреждениями, в соответствие с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения.

Требования прокурора удовлетворены, суд возложил на орган местного самоуправления соответствующие обязанности. В настоящее время решение суда исполнено, участок автодороги оборудован специальными знаками и искусственными неровностями.