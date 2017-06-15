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Общество

Строительно-монтажные работы завершены на военном аэродроме Кресты

В рамках реконструкции военного аэродрома Кресты в Пскове специалисты военно-строительного комплекса выполнили работы по устройству и подключению инженерных сетей, асфальтированию автомобильной дороги длиной более 200 метров, завершили монтаж системы посадки СП-90, сообщает aviaport.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

В настоящее время на объектах аэродромного комплекса ведутся пусконаладочные работы и автономные испытания. Объекты готовятся к сдаче государственной комиссии, начать их эксплуатацию планируется в августе.

Помимо этого военные строители готовят к вводу в строй стартовый командный пункт аэродрома.

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