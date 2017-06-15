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Общество

15-16 июня выпускники Пскова сдают ЕГЭ по иностранным языкам в устной форме

15-16 июня выпускники Пскова сдают экзамен по выбору - иностранный язык в устной форме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На участие в экзамене по иностранному языку поступили 185 заявок. Экзамен проходит в общеобразовательной школе №18. Контролируют его ход общественные наблюдатели - студенты Псковского государственного университета и родители, ведётся онлайн-трансляция.

Напомним, основной период ЕГЭ 2017 года продлится до 20 июня, с 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

Добавим, 29 мая прошёл ЕГЭ по географии и информатике, 31 мая - по математике, 2 июня - по профильной математике, 5 июня - по обществознанию,7 июня - по физике и литературе, 9 июня - по русскому, 13 июня - по иностранному языку в письменной форме и биологии.

Следующие экзамены выпускники будут сдавать 19 июня по химии и по истории.

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