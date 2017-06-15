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Общество

Делегация Псковской области принимает участие в Ганзейских днях в Нидерландах

15 июня заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов находится с официальным визитом в городе Кампен (Нидерланды), где проходят Ганзейские дни Нового времени. В состав делегации региона также вошли глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников, представители управления культуры, городского хозяйства, региональных СМИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основная цель поездки — представить на ганзейском рынке европейским жителям город Псков как туристический центр региона. Гости праздника смогут приобрести сувениры с псковской символикой, а также получить информационные раздаточные материалы, которые расскажут о туристическом потенциале Псковской земли.

Кроме того, в течение четырех дней делегацию Псковской области ждет деловая программа. Официальные лица примут участие в семинарах, заседаниях рабочих групп «Честная Ганза» и «Искусство Ганзы», бизнес-форуме и других мероприятиях.

Напомним, в 2019 году Ганзейские дни Нового времени будет принимать Псков. Указ о проведении в Пскове международного фестиваля подписал президент России Владимир Путин в декабре 2014 года. В программу празднования вошли 39 мероприятий в сфере культуры и туризма, физической культуры, массовых коммуникаций, образования и науки. Ганзейские Дни пройдут в России во второй раз. В 2009 году центром ганзейского движения стал Великий Новгород.

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