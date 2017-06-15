Пьяного скутериста остановили сотрудники ГИБДД в Псковском районе

11:27, 15 июня 2017, ПАИ

В Псковском районе установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

14 июня на улице Юбилейной в деревне Неелово полицейские остановили скутер. Выяснилось, что транспортным средством управлял 33-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.