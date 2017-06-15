Пять целевых мест в российских вузах выделены псковской прокуратуре

11:34, 15 июня 2017, ПАИ

Прокуратуре Псковской области выделены целевые места в российских вузах для кандидатов в абитуриенты. Об этом Псковскому агентству информации сообщи в пресс-службе ведомства.

В Институте прокуратуры Саратовской государственной юридической академии псковской прокуратуре выделено одно место, в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – четыре.

Соответствующую разнарядку на целевые места по программам бакалавриата в образовательных организациях высшего образования в 2017 году утвердил первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации А. Буксман.