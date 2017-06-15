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Общество

Актёр Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался  в Москве на 89-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на семью актера.

Алексей Баталов два месяца находился в больнице после двойного перелома ноги. Позже его перевели в реабилитационный центр.

На фото: Алексей Баталов

Баталов родился в 1928 году в театральной семье. В кино он дебютировал в 1944 году, а в 1950 году окончил Школу-студию МХАТ. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 2008 году имя Алексея Баталова присвоили Бугульминскому государственному русскому драматическому театру.

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